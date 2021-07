No momento, existem 52 doentes hospitalizados na Rede Pública Municipal, enquanto outros 4.967 se recuperam em quarentena domiciliar - Reprodução / Internet

No momento, existem 52 doentes hospitalizados na Rede Pública Municipal, enquanto outros 4.967 se recuperam em quarentena domiciliarReprodução / Internet

Por Irma Lasmar

Publicado 01/07/2021 07:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde confirmou 11 óbitos em decorrência do novo coronavírus nesta quarta-feira (30), ocorridas entre os dias 27 de abril e 20 de junho, mas contabilizadas somente após análise dos resultados dos testes pela Divisão de Vigilância Epidemiológica. Com estes, o total de mortos sobe para 2.706. Ainda há 20 óbitos em investigação.



Desde o início da pandemia, a cidade registrou 96.145 casos confirmados de Covid-19, sendo 88.420 curados. No momento, existem 52 doentes hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde, enquanto outros 4.967 infectados - com sintomas leves ou sem sintomas - se recuperam em quarentena domiciliar.