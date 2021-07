Só as grávidas, puérperas e lactantes têm exclusividade para tomar a Pfizer - Divulgação / Dado Ruvic

Só as grávidas, puérperas e lactantes têm exclusividade para tomar a PfizerDivulgação / Dado Ruvic

Por Irma Lasmar

Publicado 30/06/2021 23:59

SÃO GONÇALO - Munícipes com mais de 31 anos podem procurar um dos doze pontos de vacinação, quatro deles com drive-thru, para se vacinarem contra o coronavírus nesta quinta-feira (1º). A Clínica Gonçalense do Mutondo e a Clínica Dr. Zerbini, no Arsenal, funcionam até 21h, enquanto os demais locais atendem até 17h. Em todos os postos, a população deve chegar até meia hora antes do fechamento das portas. As vacinas Coronavac e Astrazeneca estão disponíveis em todas as unidades, inclusive para segunda dose, após intervalo mínimo de 12 semanas da primeira e mediante apresentação do comprovante da aplicação anterior da mesma marca no próprio município. Já a Pfizer é encontrada em nove locais somente para primeira dose.



Só as grávidas, puérperas e lactantes têm exclusividade para tomar a Pfizer. Pessoas com comorbidades, doenças neurológicas crônicas e deficiência permanente também podem receber este imunizante desta marca, segundo o informe técnico do Governo do Estado. No entanto, não há exclusividade, já que estes grupos estão aptos a outras vacinas. Para ter escolha da marca, o gonçalense precisa apresentar um laudo médico indicando a aplicação da vacina escolhida e os motivos.



Sexta-feira (2) e sábado (3) será a vez da população em geral com mais de 28 anos. O restante do público é o mesmo desta quinta.



Locais de vacinação, de segunda a sábado



– Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto, das 8h às 17h



– Clube Mauá, Centro, das 8h às 17h - com drive-thru



– Umpa Nova Cidade, das 8h às 17h - com drive-thru



– Clínica Gonçalense do Mutondo, das 8h às 21h



– Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, Alcântara, das 8h às 17h



– Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal, das 8h às 21h



– Polo Sanitário Rio do Ouro (não tem Pfizer), das 8h às 17h



– PAM Coelho (não tem Pfizer), das 8h às 17h



– CRAS Vista Alegre, das 8h às 17h - com drive-thru



– PAM Neves, das 8h às 17h



– Umpa Pacheco (não tem Pfizer), das 8h às 17h



– Estacionamento da Igreja Universal do Reino de Deus de Alcântara (não tem Pfizer), das 8h às 17h