Decisão pela antecipação da parcela aconteceu no início da segunda quinzena do mês, durante reunião do prefeito Capitão Nelson com o secretariado - Divulgação / Renan Otto

Por Irma Lasmar

Publicado 30/06/2021 23:51

SÃO GONÇALO - A Prefeitura antecipou nesta quarta-feira (30) - pelo sexto mês consecutivo - o salário de todos os servidores municipais. Junto com o vencimento referente ao mês de junho, o governo também liberou o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores ativos, aposentados e pensionistas.

A decisão pela antecipação da parcela aconteceu no início da segunda quinzena do mês, durante reunião do prefeito Capitão Nelson com os secretários municipais Thiago Saraiva Felício (Fazenda), Douglas Ruas (Gestão Integrada e Projetos Especiais) e Bruno Cerqueira (Administração) e o chefe de gabinete, Eugênio Abreu.

O chefe do Executivo gonçalense justificou que a medida visa a prestigiar o servidor e incentivar, mais uma vez, a economia do município, abalada em virtude da crise provocada pelo novo coronavírus.