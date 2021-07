Raquel Pacheco, ex-Bruna Surfistinha - Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 08:54

Rio - Grávida de gêmeas, Raquel Pacheco deu detalhes do seu relacionamento com Xico Santos em uma publicação especial, nesta sexta-feira (9). A empresária, também conhecida como Bruna Surfistinha, revelou que não pensava em ter um relacionamento sério com o agora noivo.

"Após viver um namoro conturbado por três anos e meio, não posso dizer que havia desistido do amor, mas por conta dos traumas, não conseguia me imaginar em um novo relacionamento tão cedo. Precisava cuidar de mim, me fortalecer emocionalmente e viver meu luto durante o tempo que fosse necessário, sem cobranças, entendi que precisava de um tempo sozinha", começou a escritora.

Raquel confessou que nunca tinha se relacionado com homens mais novos como Xico, que tem cinco anos a menos que a empresária. Ela ainda acrescenta que não se imaginava namorando um carioca pois os enxergava como "homens marrentos demais". Mas tudo isso foi antes de conhecer o companheiro.

"Xico surgiu em minha vida do nada, o conheci na gravação do canal da Bibi Perigosa, em setembro do ano passado. Quando o vi pela primeira vez, fiquei encantada e senti aquele frio na barriga que há muito tempo não sentia", contou. A escritora destacou que o jovem também não pretendia entrar em um novo relacionamento e, assim, tudo contribuía para que Raquel continuasse solteira.

"Era para ter sido apenas uma noite de pegação e nada mais. No dia seguinte, ele voltou pro Rio de Janeiro, eu continuei em São Paulo e, assim, cada um seguiria a própria vida. Mas esse canceriano conquistou meu coração em pouco tempo, tivemos um replay e nunca mais nos desgrudamos, engravidei com apenas três meses de relacionamento. E aqui estamos, morando juntos no Rio de Janeiro e construindo nossa família", afirmou.

Raquel seguiu se declarando para o companheiro: "Xico chegou na minha vida me trazendo um novo sentido, me dando mais certeza de que nada nesta vida é por acaso. Acredito em reencontro de almas, parece que estamos juntos há 10 anos, mas não são nem dez meses. Ao lado dele, a vida se tornou mais leve! Meu noivo-namorido, melhor amigo, pai das minhas filhas e um companheiro maravilhoso de caminhada nesta jornada, que me faz transbordar de amor!", encerrou.

