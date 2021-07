Gabriela Pugliesi e Tulio Dek - Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 10:39

Rio - Gabriela Pugliesi e Túlio Dek esbanjaram sintonia, nesta sexta-feira (9), em sequência de Stories publicados no Instagram da influenciadora. A musa fitness dizia o quanto está feliz em seu novo relacionamento quando o artista brincou afirmando que Pugliesi "tá casada", mas ela nega logo em seguida.

"Casada, não. Namorando, comprometida. Ele não gosta muito de falar, mas é o amor da minha vida", declarou a influenciadora. Pugliesi contou aos seguidores que gostaria de mostrar mais o companheiro, mas acrescentou que Dek não gosta de aparecer em suas publicações.

"Todo mundo pode encontrar o amor da vida. Há esperança", garantiu Gabriela enquanto Túlio a abraçava sem mostrar o rosto. A influenciadora assumiu o namoro com o artista em maio, após se separar de Erasmo Viana, com quem ficou casada por quatro anos. Na época, Pugliesi disse que o empresário "errou" com ela, mas não deu mais detalhes.