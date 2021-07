O pedido de afastamento do presidente será protocolado pelo 'Movimento Vidas Brasileiras' - Reprodução

Publicado 10/07/2021 12:18

Rio - Felipe Neto usou as redes sociais mais uma vez para criticar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O youtuber, que chegou a ser investigado após chamar Bolsonaro de "genocida" , usou o termo mais uma vez para se referir o presidente e ainda o chamou de "vagabundo".

O influenciador fez essa declaração após uma reportagem da revista Carta Capital que calcula que Bolsonaro trabalhou em média apenas três horas por dia em junho deste ano. Segundo a agenda oficial do presidente, ele trabalhou durante 83 horas e 25 minutos, isso descontando as 31 horas e 8 minutos gastas com deslocamento.

Além disso, há dias na agenda de Bolsonaro que não têm nenhum compromisso oficial. Isso não significa que o presidente trabalhou apenas essas horas, pois é comum que os chefes de Estado omitam alguns compromissos. Entretanto, o próprio Bolsonaro declarou durante conversa com apoiadores que estava com a agenda "meio folgada".

"Segundo as agendas oficiais, Bolsonaro trabalhou menos de 3 horas por dia em junho. Além de genocida, é vagabundo", escreveu Felipe Neto no Twitter. "Mas não dá para reclamar. É preferível que esse asno fique jogando videogame do que fazendo reunião e piorando ainda mais as coisas", o youtuber completou.