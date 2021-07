Presidente Jair Bolsonaro - AFP

Por iG

Publicado 09/07/2021 17:04 | Atualizado 09/07/2021 17:35

Brasília - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) afirmou, nesta sexta-feira, 9, que a conversa entre o presidente Jair Bolsonaro e os irmãos Miranda foi gravada. "São 50 minutos de muita informação e baixaria. Próximos dias prometem", escreveu o parlamentar em sua conta no Twitter.



Um parlamentar ouvido em off pelo portal iG nesta sexta-feira afirmou que vários deputados do PP, partido de Ricardo Barros, já ouviram o áudio. Miranda teria mostrado uma parte da gravação "para mandar recado para Bolsonaro".

Em 25 de junho, o deputado federal Luís Miranda (DEM) disse, em sessão da CPI da Covid, que o deputado Ricardo Barros (PP), líder do governo na Câmara, foi quem pressionou o servidor do Ministério da Saúde Luís Ricardo Miranda pela assinatura do contrato supostamente irregular pela importação da Covaxin.

Em conversa com os irmãos Miranda, Bolsonaro teria deixado claro que sabia das irregularidades envolvendo o contrato da Covaxin e dito que "isso é coisa do Ricardo Barros". Dias depois, os irmãos deram a entender, em entrevista ao Antagonista, que teriam a gravação da conversa.