Publicado 09/07/2021 17:35

O presidente Jair Bolsonaro não irá comparecer à final da Copa América, realizada no Maracanã neste sábado. Bolsonaro era aguardado pela Confederação Sulamericana de Futebol (Conmebol), organizadora do torneio para assistir a final entre Brasil e Argentina.

Na agenda do presidente, está prevista a sua participação em uma "motociata" em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. No entanto, secretários e ministros são aguardados no Maracanã para representar o governo federal.



A Motociata terá início na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) e a concentração começa às 7hs e tem previsão de saída às 10 hs, com percurso previsto de cerca de 90km.

Bolsonaro terá Motociata aquática, em Porto Alegre, com centenas de jetskis, barcos e lanchas!

A Cavalgada de Aço, neste sábado, deverá ser a maior do Brasil proporcionalmente.

Chorem, urubus.... — Bibo Nunes (@bibonunes1) July 8, 2021

Durante encontro virtual com autoridades do Mercosul, Bolsonaro provocou o presidente da Argentina, Alberto Fernández, sobre a partida.



“Quero dizer ao presidente da Argentina que a única rivalidade entre nós vai acontecer no próximo sábado, no Maracanã. Eu vou adiantar o placar: 5 a 0 para o Brasil. Fora isso, meu prezado Alberto Fernández, o Brasil sempre vai querer o melhor para a Argentina, assim como para Uruguai e Paraguai”, afirmou.