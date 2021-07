Presidente Jair Bolsonaro - AFP

Presidente Jair BolsonaroAFP

Por IG - Último Segundo

Publicado 05/07/2021 08:26

Rio - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), enquanto ocupou uma cadeira na Câmara dos Deputados, teria demitido um ex-servidor de seu gabinete por se recusar a entregar parte de seu salário no esquema conhecido como "rachadinha", ou desvio de dinheiro público. As informações são do portal Uol.

As revelações foram realizadas pela ex-cunhada do presidente Bolsonaro, Andrea Siqueira Valle. Em uma série de gravações, a fisiculturista declara que o "André [Siqueira Valle, ex-cunhado] dava muito problema porque nunca devolveu o dinheiro certo, que tinha que ser devolvido. Tinha que devolver R$ 6 mil? O André devolvia R$ 2 mil, R$ 3 mil. Foi um tempão assim até que o Jair [Bolsonaro] falou: 'Chega. Pode tirar ele porque ele nunca me devolve o dinheiro certo.'"

Jair Bolsonaro ocupou o cargo de deputado federal na Câmara entre 1991 e 2018. Durante este período, teve André Valle como eu assessor entre os anos de 2006 e 2007. O valor combinado de devolução salarial seria de 90% do pagamento, de acordo com Andrea.

Publicidade

O advogado do presidente da República, Frederick Wassef, negou qualquer irregularidade cometida pelo presidente enquanto parlamentar e alegou tratar-se de "narrativas de fatos inverídicos, inexistentes, jamais existiu qualquer esquema de rachadinha no gabinete do deputado Jair Bolsonaro ou de qualquer de seus filhos".