Flávio Bolsonaro, Neymar e Jair Bolsonaro - Foto: Reprodução/Instagram

Flávio Bolsonaro, Neymar e Jair BolsonaroFoto: Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 17:20

Rio - O ex-jogador e comentarista do Grupo Globo, Walter Casagrande Jr, criticou a postura do atacante Neymar, após o jogador ironizar torcedores brasileiros que revelaram torcida pela Argentina, antes da decisão da Copa América, amanhã, às 21h, no Maracanã.

Casagrande comenta em sua coluna no site "GE", que o atacante é "súdito do Bolsonaro", insinuando que a fala do jogador e presidente motivaram os argentinos para a decisão da Copa América.

Publicidade

"Mais de 500 mil mortos no país pela covid-19, governo negacionista que não comprou a vacina quando deveria para poder salvar vidas, escândalo da 'rachadinha' com a família Bolsonaro, violência policial nos morros do Rio matando crianças e muitas pessoas inocentes... Nada disso deixa o 'patriota' Neymar bravo. Mas, se falarem que vão torcer contra a seleção, porque o Messi é o maior ídolo da garotada brasileira, isso irrita muito", disse o comentarista.

Para o comentarista, a postura do atacante alterou para um lado mais "antipático, debochado e desrespeitoso do futebol mundial", além de afirmar que o jogador "não tem identificação nenhuma com a maioria da torcida brasileira".

Publicidade

Por fim, Casagrande insinua que o jogador é "súdito do Bolsonaro", após os comentários feitos antes da decisão na Copa América contra a Argentina.

"Desta vez, o presidente Jair Bolsonaro e seu súdito Neymar deixaram os argentinos motivados para essa final porque, como os dois não respeitam ninguém, falaram coisas que transformaram essa partida como a mais importante da história para os nossos vizinhos".