Aubameyang, estrela dos GunnersJUSTIN TALLIS / AFP

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 16:55

Londres (ING) - A famosa séria documental "All or Nothing", do Amazon Prime Video, terá mais uma edição. Depois de Manchester City e Tottenham, o protagonista da vez será o Arsenal, tradicional clube do norte de Londres. O conteúdo será gravado durante todo a temporada disputada pelos Gunners, e só irá ao ar em 2022 na plataforma de streaming.

Em vídeo de divulgação e postagem no site oficial do clube, o Arsenal confirmou seu protagonismo na próxima temporada da série: "‘All or Nothing: Arsenal', levará nossos torcedores para os bastidores durante uma temporada crucial, enquanto concentramos nossos esforços em lutar pelo sucesso doméstico e retornar às competições europeias de elite."

O clube confirmou também que a produção não se limitará aos jogos oficiais, mas que vão extrapolar os limites dos gramados do Emirates Stadium: "Além de capturar os altos e baixos da vida no Emirates Stadium e em nosso centro de treinamento, as câmeras All or Nothing seguirão nosso time fora do campo para examinar os desafios diários enfrentados por atletas de elite, o trabalho que fazemos em nossa região e comunidades globais e o que conecta a família Arsenal e nosso clube especial."

You asked. We heard you.#AllOrNothingArsenal



You asked. We heard you.#AllOrNothingArsenal



Coming to @PrimeVideoSport in 2022 — Arsenal (@Arsenal) July 9, 2021 A temporada 2021/22 será atípica para o Arsenal. Após 25 anos, os Gunners não irão disputar um torneio europeu. O clube terminou a última Premier League (campeonato inglês) na 8ª colocação, e ainda viu o rival Tottenham se classificando para a Conference League, uma espécie de Série C dos torneios continentais da Europa.

Ainda atrás de um elenco, a equipe de Mikel Arteta só vai perdendo jogadores nesta janela de transferência. Os brasileiros Willian e David Luiz foram os primeiros a deixar o cube londrino. Guendouzi, francês, foi negociado com o Olympique de Marselha por empréstimo. Granit Xhaka e Lucas Torreira podem ser vendidos a qualquer momento e o clube inglês não aparenta ter tanta sede no mercado da bola.