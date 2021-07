Chay - Twitter/Botafogo

Publicado 09/07/2021 16:02

Rio - Chay alcançou um novo patamar no Botafogo. Mesmo sem a presença dos torcedores no estádio, o camisa 14 ganhou uma música. Na última quinta-feira, o perfil "Bootfire" divulgou a paródia "Eu vi o Chay", inspirada na música "I Will Survive", de Gloria Gaynor.

Em menos de 24 horas no ar, o vídeo tem mais de 11 mil curtidas e quase 4 mil compartilhamentos. As mentes por trás da música pertencem a dois irmãos: Luiz Arthur e Kelsen, botafoguenses e que tem a página para fazer postagens com um tom mais divertido e irônico.



O LANCE! entrevistou os irmãos, que explicaram como surgiu a ideia de fazer a paródia, notada até pelo próprio Chay na rede social.

EU VI O CHAY! - Paródia I Will Survive pic.twitter.com/WoQ5CaBRMn — BOOTFIRE (PERFIL NOVO) (@bootfogo) July 8, 2021 "Desde que fizemos a primeira paródia sobre o Yaya Touré (da música Ameno - Era, vulgo 'Dorime') que fez bastante sucesso, passamos a pensar em mais músicas para fazer outras paródias. É difícil de explicar de onde surgem as ideias, mas nós dois temos déficit de atenção e todos os dias um turbilhão de pensamentos passam em nossas cabeças. Essa eu (Kelsen) pensei durante o trajeto do banco até a minha casa. Comecei a achar engraçado e terminei de lapidar quando cheguei em casa ", afirmou.

"O vídeo já estava pronto desde terça feira, iríamos postar após o jogo (contra o CRB). Começamos a editar o vídeo quando estava 1 a 0 para o Botafogo, o jogo terminou 2 a 1 e o Chay ainda saiu machucado. Não foi 'zica', pessoal, apenas coincidência. Aí esperamos a poeira baixar um pouco e postamos", completou.

O engajamento foi tão grande que o vídeo chegou ao próprio Chay. Em um tweet, ele riu e elogiou a paródia feita pelos irmãos Luiz Arthur e Kelsen.

Ficou irado!! Kkkkkkk — Chay (@chay__14) July 9, 2021 Kelsen teve a ideia de fazer a paródia quando estava na fila de um banco para pagar uma conta. De criar a letra até editar o vídeo, ele e Luiz Arthur ficaram menos de 4 horas para terminar tudo.

"Uma das poucas alegrias atualmente nesse Botafogo é o Chay e acreditamos que ele é merecedor de receber nosso amor em forma de canção", admitiu.

O "Bootfire" tinha um perfil com 8 mil seguidores no Twitter, mas ele foi banido por violar uma regra da rede social. Os irmãos estão tentando recuperar o número com uma nova conta, já conseguiram 3,500 pessoas e confiam que as paródias podem ajudar a levantar ainda mais.

LETRA DE "EU VI O CHAY":

"Me apaixonei

Foi por um rapaz

Que jogava na Portuguesa há uns meses atrás

Ele parece o Henry mas acho que ele joga mais

Ele é demais

É conhecido como Chay

Fico de pé mais uma vez

Pra ver Chayenne tabelando com o Oyama japonês

Ele tem bola pra jogar no Barça e Real Madrid

É a mistura entre Ronaldo, Messi e Thierry Henry

Ah por favor, mas tenha dó

Neymar até que joga bem mas o Chayenne é melhor





E o avô se gabou ontem com meu pai

Que viu Garrincha, Maradona, Pelé, Cruyff e tudo mais

Desculpa pai,

Eu vi o Chay

E se não fosse o Chamusca era capaz de jogar mais

Jairzinho eu não vi

Nem van Basten ou Didi

Não ligo mais

Eu vi o Chay"