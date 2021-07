Alvinegro busca a recuperação no campeonato - MARCOS ZANUTTO

Alvinegro busca a recuperação no campeonatoMARCOS ZANUTTO

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 13:09

Rio - O técnico Marcelo Chamusca terá um grande problema para escalar o Botafogo neste sábado, no Estádio Nilton Santos, diante do Cruzeiro. O comandante do clube carioca pode ter até três desfalques para enfrentar a raposa.

O atacante Ronald passa por reavaliação após uma lesão no tornozelo direito. Logo após a partida contra o CRB, o jogador teve a possibilidade de fratura descartada, mas realizará exames de imagem para detalhar a situação. Ênio, que servia ao plantel sub-20, retorna aos profissionais e deve ser novidade na relação.

Publicidade

No meio-campo o problema de Chamusca é ainda maior. Uma das referências da equipe, Luís Oyama sentiu um desconforto muscular e também foi vetado para a partida deste sábado. Barreto, dupla de Oyama nos últimos jogos, deixou a última atividade por precaução. O jogador será reavaliado, mas pode ser um dos titulares da equipe. O volante Romildo voltou a ser relacionado e está à disposição, assim como Matheus Frizzo e Pedro Castro.

O meia-atacante Chay, substituído na última terça-feira por conta de um desconforto muscular, foi reavaliado e está liberado para enfrentar o Cruzeiro, neste sábado, às 16h30.