Publicado 07/07/2021 09:06

Alagoas - Contra o CRB, o Botafogo saiu na frente, mas acabou cedendo a virada e perdeu a chance de se aproximar do G-4 na Série B. Ao fim da partida, o treinador Marcelo Chamusca lamentou o resultado e afirmou que o clube carioca dominou o confronto disputado no Rei Pelé.

"Nós tivemos um controle durante todo o jogo, sendo que no primeiro tempo o CRB teve um pouco mais de posse, só que foi muito na linha defensiva. Eles tiveram posse, mas não tiveram construção nenhuma de oportunidade. No segundo, a gente tomou um gol muito rápido, com menos de um minuto. Mesmo assim, a gente teve o controle total do jogo. Tomamos gols em duas finalizações, finalizamos quase o dobro que o adversário", afirmou.



Pela segunda vez consecutiva, o Botafogo conseguiu se impor ao adversário, mesmo atuando fora de casa, e a vitória não veio. Contra o Avaí, o empate no fim do confronto, acabou atenuando a decepção, porém, nesta terça-feira, o castigo acabou vindo com derrota.

"Só que a gente precisa transformar esse controle no campo do adversário, que tem sido uma tônica em todos os jogos, em resultado efetivo do jogo. Isso que a gente precisa melhorar para ter melhores resultados. Se a gente empatasse esse jogo de hoje já seria ruim. Perder foi péssimo. Mas acredito que quando você performa, consegue o controle do adversário, você está mais perto de vence", disse.