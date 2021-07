Lance durante partida entre CRB e Botafogo, válido pelo Campeonato Brasileiro Série A, realizado na cidade de Maceió, AL, nesta terça feira, 06. - THALITA CHARGEL/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 23:28

Depois de sair na frente contra o CRB, no primeiro tempo, o Botafogo caiu de rendimento e sofreu a virada para o Galo no segundo tempo, sofrendo dois gols. O Alvinegro saiu na frente com Rafael Navarro, mas os donos da casa viraram com gols de Marthã e Nicolas Careca.

O Botafogo começou bem o primeiro tempo contra o CRB e levou perigo ao gol adversário aos seis minutos. O clube de Maceió saiu errado, e Oyama roubou e acionou Chay na área. O meia bateu por baixo, e Diogo defendeu com muita dificuldade, jogando para escanteio.

Aos 16 minutos, o Botafogo voltou a levar perigo aos donos da casa. Felipe Ferreira recebeu na área e bateu cruzado, e o goleiro do CRB defendeu em dois tempos. Aos 25, os alagoanos responderam. Diego Torres colocou veneno na cobrança, Gum cabeceou na pequena área, e Kanu salvou em cima da linha. Mas, aos 29, foi o Alvinegro quem conseguiu abrir o placar. Felipe Ferreira arriscou de longe, Diogo Silva espalmou para o lado, e Rafael Navarro pegou o rebote. O atacante tentou na primeira, e o goleiro espalmou e, na segunda, abriu o placar no Rei Pelé.

Depois do gol do Botafogo, a partida caiu de nível de forma drástica e não teve mais lances perigos pra nenhum dos dois lados. No segundo tempo, o CRB começou a todo vapor e conseguiu chegar ao empate no primeiro minuto. Hyuri recebeu na direita, aberto, e acertou lindo passe para Nicolas Careca, que dá um toquinho na saída do goleiro do Botafogo. Galo deixa tudo igual. Aos quatro, o Botafogo respondeu. Felipe Ferreira recebeu, arrumou, e Chay chegou batendo. Ele errou o alvo, mas assustou o goleiro do CRB.

Aos 14, Rafael Carioca protagonizou um lance horrível, que resumiu bem o Botafogo contra o CRB: o lateral Rafael Carioca tentou de longe, mas chutou mal, fraco e longe da trave. Jogada bisonha no CT Rei do Pelé. Marcelo Chamusca percebeu a queda de rendimento e promoveu três mudanças: Rafael Navarro, Chay e Barreto e entraram Rafael Moura, Marco Antônio e Pedro Castro, respectivamente.

As alterações, entretanto, não surtiram efeito, e o Botafogo sofreu o segundo gol. Renan Bressan cobrou fechado e, na pequena área, o volante cabeceou no canto para virar o jogo no Rei Pelé para o Galo. Além de não ter atuado bem, o Alvinegro também não contou com a sorte. O atacante Ronaldo entrou no jogo as 32 minutos, na vaga de Felipe Ferreira, e saiu instantes depois por ter sentido dores no tornozelo.

Aos 40, o Botafogo quase chegou ao empate. Diego Gonçalves colocou no meio das canetas de Reginaldo, entrou na área e finalizou: Diogo salvou o CRB. Instantes depois foi a vez de Rafael Carioca. O lateral deu uma linda caneta em Reginaldo e cruzou com veneno, mas o arqueiro do Galo afastou o jeito que deu.

Aos 47, Diogo salvou o CRB de novo. Marcinho tentou Rafael Moura na área, mas o goleiro do Galo saiu muito bem e espalmou uma bola muito difícil para garantir a vitória para o time de Maceió.

O Botafogo volta a campo no sábado para pegar o Cruzeiro, no Nilton Santos, às 16h30, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.