Por O Dia

Publicado 06/07/2021 20:58

O Botafogo está escalado para pegar o CRB nesta terça-feira, no CT Rei Pelé, às 21h30, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O técnico Marcelo Chamusca optou por barrar Pedro Castro e colocou Barreto no time titular, ao lado de Oyama como volantes.

Fogão definido! Vamoooos! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/7FfFWmjuP8 — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 6, 2021 O Botafogo vem de um empate em 1 a 1 com o Avaí na última rodada a Série B. Com 12 pontos, o Alvinegro é atualmente o nono colocado na tabela da competição.