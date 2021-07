Douglas Borges, goleiro do Botafogo - Divulgação

Douglas Borges, goleiro do BotafogoDivulgação

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 12:35

Rio - Dentre as inúmeras dificuldades que o Botafogo vem enfrentando, uma vem incomodando mais: o glorioso ainda não venceu fora de casa nesta Série B. Nesta terça, o alvinegro entra em campo contra o CRB, no Estádio Rei Pelé, tentando reverter esse quadro. A vitória pode fazer o clube carioca encostar no G-4.

Em entrevista à "Botafogo TV", o goleiro Douglas Borges falou sobre esse incomodo e a importância de ganhar os duelos fora de casa para conseguir se dar bem na Série B:

Publicidade

"Estamos buscando essa primeira vitória fora de casa já há algum tempo, está batendo na trave. Precisamos vencer fora para conseguir nosso objetivo lá no final. Vamos tentar vencer e se Deus quiser vai dar tudo certo", afirmou.

Vivendo uma maratona de jogos, o Botafogo saiu de Florianópolis, onde enfrentou o Avaí no último sábado, e rumou ao Nordeste. Apesar do pouco tempo de descanso e treino, o goleiro acredita que o bom gramado do Rei Pelé pode ser algo positivo para o time carioca.

Publicidade

"O CRB é um adversário difícil, que está bem na tabela também, junto com a gente ali em cima. Esperamos um jogo difícil, mas temos condições de chegar aqui e fazer um grande jogo. O campo é muito bom, vamos ter uma facilidade por causa do campo. Vamos nos concentrar para fazer um grande jogo", finalizou.