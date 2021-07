Marco Antônio, meia do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Marco Antônio, meia do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 10:49

Santa Catarina - Autor de um golaço na partida do último sábado, o meia Marco Antônio, do Botafogo, parabenizou a equipe pelo desempenho dentro de campo no confronto diante do Avaí, na Ressacada, após o empate por 1 a 1. Em entrevista a "Botafogo TV", canal oficial do clube, o meia comemorou o tento e garantiu a importância do ponto conquistado fora de casa.

"Primeiramente queria agradecer a Deus pela partida. Acho que a gente não merecia sair daqui derrotado, o time se empenhou. Eu fiz o gol, mas tem que parabenizar a equipe pelo jogo que a gente fez, pelas oportunidades que a gente criou, a gente infelizmente, não conseguiu fazer o gol. Mas é como eu falei, o time tem que acreditar até o fim, porque, no final, Deus abençoa", disse o camisa 70 do Glorioso.

O meia também destacou como os pontos conquistados fora de casa são de suma importância para que o Alvinegro alcance seu objetivo ao fim da Série B.

"Acho que a Série B é isso, a gente tem que ficar pontuando e pontuando, porque lá na frente esse ponto vai ser muito importante para o decorrer do campeonato. Então, é sempre importante estar pontuando e já esquecer esse jogo, pensar na próxima partida vai ser muito difícil contra o CRB", completou Marco Antônio.

O Botafogo volta a campo nesta terça-feira (6), às 21h30, contra o CRB, em Alagoas. A equipe de Marcelo Chamusca ocupa a nona colocação na competição com 12 pontos conquistados e uma partida a menos, contra o CSA, que foi adiada por logística da CBF.