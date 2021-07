Sob o olhar de Pedro Castro, com a camisa 33, Ronald tenta o drible sobre Bruno Silva, ex-Botafogo - Frederico Tadeu/Avaí

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 23:01 | Atualizado 03/07/2021 23:05

Florianópolis - O duelo entre Avaí e Botafogo foi marcado pelo reencontro de Edilson e Bruno, que tiveram uma passagem de sucesso pelo Glorioso, e Pedro Rocha, ex-Leão da Ilha. No entanto, a lei do ex não prevaleceu no empate em 1 a 1 na noite deste sábado, na Ressacada. Lourenço abriu o placar para os donos da casa e Marco Antônio, nos acréscimos, deixou tudo igual e evitou a derrota alvinegra em Florianópolis. Com 12 pontos, o Alvinegro é o oitavo colocado na Série B, enquanto o Avaí, com 11, é o décimo.

Com a suspensão de Chay, Marcelo Chamusca escolheu Barreto para ficar com a vaga. Na prática, a opção defensiva foi minimizada com a maior liberdade que Luís Oyama e Pedro Castro. Mais fixo à frente da defesa, Barreto liberou a dupla que revelou a faceta ofensiva ao longo do primeiro tempo.

Mas no caso de Oyama faltou capricho na pontaria. Após boa jogada de Diego Gonçalves pela esquerda, o camisa 5 finalizou de carrinho por cima do gol de Glédson. A resposta do Avaí foi na mesma velocidade na bomba de Wesley Soares na trave de Douglas Borges. Na sequência foi a vez de Rafael Navarro desperdiçar uma chance clara ao tentar o gol por cobertura.

A pontaria não estava calibrada, mas o jogo estava aberto. Com passagem de sucesso pelo Botafogo, o lateral-direito Edilson e o volante Bruno Silva tentavam ditar o ritmo dos donos da casa, em busca da terceira vitória seguida na competição. Mas o maior tempo com a bola nos pés não foi transformada em gols.

Organizado, o Botafogo atacava com perigo. Ex-Avaí, Pedro Castro, de tão a vontade na Ressacada, quase surpreendeu Glédson, que contou com a sorte. No rebote do chute do camisa 33, a bola parou no travessão. E a esperança de gol ficou para o segundo tempo.

E a demora para inaugurar o placar quase foi recompensada com um golaço de Diego Gonçalves, que se livrou da marcação de Edilson com um belo drible antes de mirar o ângulo de Glédson, que fez grande defesa para evitar o gol. Lourenço caprichou ainda mais. Com um drible de futsal, deixou Oyama para trás e chutou no canto de Douglas Borges: 1 a 0, aos 24 minutos.

Marcelo Chamusca recorreu ao banco e partiu para o ataque. Felipe Ferreira, Marco Antônio e Rafael Moura foram as apostas para evitar o prejuízo. A pressão funcionou. O Botafogo aumentou a presença ofensiva, na base da pressão, mas se expôs ao contra-ataque. Com uma sequência de duas grandes defesas, Douglas Borges parou Copete e João Lucas.

A recompensa veio no ataque seguinte, no apagar das luzes na Ressacada. Do cruzamento de Warley, Marco Antônio acertou um belíssimo chute de primeira para empatar, aos 47. Para a revolta do banco de reservas do Avaí, que, em massa, pediu impedimento inexistente de Marco Antônio na jogada.

AVAÍ X BOTAFOGO

Estádio: Ressacada

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Gols: 2º tempo: Lourenço (24 minutos) e Marco Antônio (47 minutos)

Cartões amarelos: Guilherme Santos

Cartões vermelhos: -

Público: Jogo com os portões fechados



Avaí: Glédson, Edílson, Alemão, Rafael Pereira e Diego Renan; Bruno Silva, Wesley Soares (Valdívia), Lourenço (Jean Martim) e Renato (Copete); Vinícius Leite (João Lucas) e Jonathan (Getúlio). Técnico: Claudinei Oliveira.



Botafogo: Douglas Borges, Daniel Borges (Felipe Ferreira), Kanu, Gilvan e Guilherme Santos (Rafael Carioca); Barreto, Luís Oyama e Pedro Castro (Marco Antônio); Ronald (Warley), Diego Gonçalves e Rafael Navarro (Rafael Moura). Técnico: Marcelo Chamusca.