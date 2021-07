Durcesio Mello - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 13:14 | Atualizado 02/07/2021 13:20

Rio - Nesta quinta-feira, em General Severiano, o Botafogo inaugurou o "Instituto O Glorioso", projeto para dar assistência e capacitar ex-atletas do clube das mais diversas modalidades. O evento contou com a presença de figuras ilustres da história alvinegra, além de convidados e atual gestores. Dentre eles estava Durcesio Mello, presidente do Botafogo, que mostrou muito otimismo para o restante da temporada. Em entrevista ao canal "Gigante Glorioso", o dirigente garantiu o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro.

"Não tenho dúvidas que vai voltar. O time está encorpando. Ontem (quarta) foi vitória típica de botafoguense, jogamos mal e fizemos gol espírita. Tínhamos jogado bem duas partidas anteriores e perdido. Isso é a cara do Botafogo. O time está encorpando, temos elenco, muitos outros não têm, acho que vamos chegar sim. Estou muito otimista. Vamos ter muitas alegrias e ver o Botafogo na Série A no ano que vem ", afirmou o mandatário do Botafogo.

O Botafogo ocupa a 7ª colocação da Série B com 11 pontos. O próximo compromisso da equipe será neste sábado, às 21h, contra o Avaí, na Ressacada. Vale lembrar que o Glorioso tem um jogo a menos na tabela, já que a partida contra o CSA, que seria disputada no Rio de Janeiro, foi adiada por logística da CBF.