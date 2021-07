Marcelo Chamusca - Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 09:00

Rio - A Série B do Campeonato Brasileiro chega à sua nona rodada e já começa a clarear ao torcedor quais serão os objetivos de cada time na competição. Diante deste cenário, o Botafogo tenta uma vitória contra o Avaí, neste sábado, na Ressacada, às 21h, para tentar se consolidar na briga para entrar no G-4 do torneio.

Para conseguir um bom resultado, o time de Marcelo Chamusca precisará contar com o entrosamento entre ataque e defesa, como já foi demonstrado em outras partidas da Série B. Em todas as vitórias conquistadas pelo Glorioso na competição, a defesa alvinegra esteve bem postada e não sofreu gols, sendo um dos fatores determinantes para os resultados positivos.

Na parte ofensiva, o Botafogo não poderá contar com o bom momento de Chay. O meia-atacante tem se destacado na temporada e é um dos artilheiros do time na Série B, com três gols, ao lado de Rafael Navarro. Foi dele, inclusive, o gol da vitória da última quarta-feira, diante do Vitória. No entanto, o jogador recebeu terceiro cartão amarelo e será desfalque. A tendência é que Marco Antônio entre na equipe.

Caso consiga ganhar o jogo contra o Avaí, o Botafogo, que atualmente ocupa a 7ª posição, chega a 14 pontos e passa a "secar" os adversários que estão à sua frente na tabela. O Sampaio Corrêa, primeiro colocado do G-4, aparece com 15 pontos.