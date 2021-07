Barreto foi uma das últimas contratações do elenco - Divulgação/Botafogo

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 16:38

Florianópolis - Após o triunfo diante do Vitória, na última quarta-feira (30), o Botafogo se prepara para enfrentar o Avaí, neste sábado, em Santa Catarina. Para o confronto, a equipe de Marcelo Chamusca não terá o meia-atacante Chay, suspenso por três cartões amarelo, o que fez com que o comandante alvinegro treinasse um esquema com três volantes de ofício. Barreto deve ganhar a vaga no meio de campo. A informação é do site "ge.globo".

Marco Antônio e Felipe Ferreira eram duas opções para a vaga de Chay. O primeiro, inclusive, chegou a ser favorito para ficar com a titularidade. Com a escolha de Barreto, Pedro Castro deve ter mais liberdade no terço final do campo para se aproximar e criar jogadas. Oyama fecha a trinca de meio-campo.

Desta maneira, o Botafogo deve ir a campo com Douglas Borges; Daniel Borges, Kanu, Gilvan e Guilherme Santos; Barreto, Luís Oyama e Pedro Castro; Ronald, Rafael Navarro e Diego Gonçalves.