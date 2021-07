Uma das novidades do Botafogo em 2021, Rafael Carioca - Vítor Silva/Botafogo

Uma das novidades do Botafogo em 2021, Rafael CariocaVítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 15:02

Rio - Vivendo uma maratona de três partidas em sete dias, o Botafogo encara o Avaí na noite deste sábado, na Ressacada. O primeiro jogo foi contra o Vitória, na última quarta, e o último será na terça-feira, contra o CRB, em Alagoas. Portanto, Chamusca não deve fazer grandes mudanças táticas no time.

Apesar disso, a dupla de laterais tende ser modificada. No lado esquerdo, Rafael Carioca, elogiado por Chamusca, deve entrar na vaga de Guilherme Santos, que não correspondeu bem quando recebeu a chance como titular.

Publicidade

"O Rafael Carioca entrou bem no jogo. É importante a gente ter as possibilidades e analisar jogo a jogo, e definir quem vai se encaixar melhor para aquela situação", explicou o treinador, que também se mostrou em dúvida entre Daniel Borges e Warley para a beirada direita do campo.

Contra o Avaí o time não contará com Chay, que está suspenso devido ao terceiro cartão amarelo. O substituto do destaque do time deve ser o volante Barreto, após se destacar nos treinos. O meia Marco Antônio, que entrou na vaga do camisa 14 na última partida, corre por fora.