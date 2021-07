Pedro Castro. Nova Iguacu X Botafogo pelo Campeonato Carioca, Taca Rio no Estadio Nilton Santos. 09 de maio de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vitor_Silva

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 11:48

Rio - O encontro entre Avaí e Botafogo marcará a volta de Pedro Castro à Ressacada. O meio-campista, hoje no alvinegro, jogou por três anos e meio na equipe catarinense, disputou mais de 150 partidas e além de títulos, também deixou saudades. Neste sábado, ele volta ao estádio pela primeira vez desde quando deixou o Leão da Ilha. A partida está marcada para às 21h e é válido pela 9ª rodada da Série B.

"Vai ser muito especial. É um clube que, depois do Santos, que eu fiz a base, tive uma certa identificação. Foram mais de 150 jogos, me abriu as portas quando precisei, tive acesso, título estadual, prêmios individuais. A torcida me abraçou de uma forma que sempre vou levar no meu coração. Da mesma forma que o pessoal aqui no Botafogo me recebeu muito bem", disse o jogador em entrevista ao Lance!

Agora com a camisa do Botafogo, Pedro Castro quer fazer aquilo que mais fez na Ressacada enquanto esteve no Avaí: vencer. O meia já falou com ex-companheiros que estará atrás de concretizar a "lei do ex", brincadeira que tomou conta do dia a dia dos torcedores brasileiros e consiste em jogadores marcarem gols em times que já jogaram.

"Eu falei com ele (Betão) sobre a lei do ex, espero que ela possa ser cumprida. Ela é infalível no Brasil. Espero que ela possa ser cumprida e que a gente possa sair com a vitória, é um resultado que a gente precisa. É um confronto direto porque eles estão um ponto atrás da gente. Quem vencer vai encostar no G4", comentou.

O meia vive um misto de emoções e ainda não sabe como se sentir sobre o retorno ao estádio, mas assim como sua passagem pelo Avaí, ele espera que a noite seja marcante.

"Confesso que quando fechei com o Botafogo e comecei a imaginar como seria (voltar para o estádio), foi algo muito especial. Enfrentar o Avaí vai ser algo inédito, não sei como vai ser a sensação, será a primeira vez que vou voltar lá. Mas volto feliz, sabendo que dei o melhor que podia quando estive lá. Hoje estou no Botafogo para escrever uma nova história", finalizou.