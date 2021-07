Chamusca. Treino Botafogo no Estadio Nilton Santos. 30 de Marco de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 10:59

Rio - Para o treinador Marcelo Chamusca, a primeira vitória do Botafogo fora de casa na Série B está próxima a acontecer. Até o momento, o Alvinegro não conseguiu nenhum triunfo em cinco partidas longe do Rio, e no último sábado não foi diferente: empatou por 1 a 1 com o Avaí, na Ressacada.

"O Botafogo ainda vai jogar alguns jogos fora de casa e estamos muito perto de vencer, porque estamos jogando bem fora de casa. Hoje voltamos a jogar bem, estivemos mais próximos do que o adversário. Hoje quando o Avaí fez 1 a 0, eles não haviam dado nenhum chute no gol do Botafogo. O Avaí tem um investimento muito interessante, foi campeão estadual, e o nosso comportamento foi muito bom", analisou o treinador.

Apesar da evolução na equipe, o treinador admitiu que precisa haver uma melhora nas finalizações e lamentou a falta tempo para treinar.

"A equipe evoluiu em vários aspectos, mas temos realmente sido pouco efetivos. Tivemos três chances claras no primeiro tempo que poderíamos ter aproveitado melhor. Nesse momento, a única coisa que posso fazer é trabalhar as imagens dos jogos, dar algumas orientações sobre tomadas de decisão e passar confiança, porque não temos tempo para treinar. Não consegui treinar para esse jogo, não vou conseguir para o jogo de Maceió, depois não vou conseguir para o jogo do Cruzeiro… Tem que melhorar na conversa, na resenha… (Esse problema das finalizações) Tem sido recorrente, principalmente nos jogos fora de casa", finalizou.