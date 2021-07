Sonho antigo do Botafogo, Rafael Moura chega para assumir a camisa 9 na Série B - Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 14:39

Rio - O atacante Rafael Moura chegou ao Botafogo com um alto status e muitas expectativas, mas ainda não conseguiu demonstrar seu melhor futebol dentro das quatro linhas. O camisa nove entrou em seis partidas, mas ainda não marcou, entretanto, deu uma assistência. Depois do empate por 1 a 1 com o Avaí, o treinador Marcelo Chamusca avaliou o jogador e detalhou seus planos.

"Nenhum atleta que é contratado vem para ser titular absoluto. Isso não tem fundamento no futebol, ainda mais no de hoje, em competição como a Série B jogando de três em três dias. Rafael Moura vem de período de cem dias sem jogar, estamos fazendo trabalho de evolução gradativa no aspecto físico e em ritmo de jogo, cada jogo dando mais tempo para ele. A tendência é, a partir do momento que evoluir em ritmo de jogo e aspecto físico, ser mais utilizado", explicou Chamusca.

O treinador também foi questionado se as recentes boas atuações de Rafael Navarro podem estar tirando espaço do He-Man.

"Se a boa fase do Navarro tem interferência? É muito bom ter o Navarro em boa fase, porque nos dá essa possibilidade. Trabalhamos para todos os jogadores darem retorno e podermos condicionar e dar melhor forma a quem chega depois, com longo tempo de inatividade, no caso do Rafael Moura. A questão é natural, estamos aqui para analisar e fazer as melhores escolhas", concluiu.