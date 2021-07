Em alta, Kanu esteve perto de se transferir para o Cruz Azul, do México, no início da temporada; São Paulo também tem interesse - Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 11:41

Rio - Uma das referências do Botafogo, Kanu despertou o interesse de mais um clube gigante do Brasil. O Santos fez um sondagem pelo atleta nos últimos dias, mas ainda não apresentou proposta pelo jogador revelado pelo clube carioca. A equipe paulista se prepara para perder o zagueiro Luan Peres, que está em negociação com o Olympique de Marselha, da França. A informação é do portal "UOL".

O Botafogo quer entre R$ 6 milhões e R$ 7 milhões para vender 50% dos direitos econômicos de Kanu. Atlético-MG e São Paulo são outros interessados pelo atleta, que esteve perto de ser negociado com o Cruz Azul, do México, no início da temporada.

Uma possível saída do capitão liga o alerta do Botafogo para contratações no setor, já que o clube negociou recentemente o jovem Sousa com o Cercle Brugge, da Bélgica, e só conta atualmente com Gilvan, Carli e Lucas Mezenga, além do capitão.