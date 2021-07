Amilcar é o novo reforço do Altos - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Amilcar é o novo reforço do AltosFoto: Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 14:38

Rio - O atacante Amilcar, de 23 anos, revelação do Botafogo, é o novo reforço do Altos para a disputa da Série C. A chegada do jogador é de muita expectativa para o Jacaré contar com o poderio ofensivo durante a competição nacional.

O técnico Marcelo Vilar já pode contar com o atleta que está com o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário), e integrado ao grupo do Altos, no Piauí. Amilcar foi revelado em 2017 pelo Botafogo, atua nas duas pontas e participou da disputa na Copa São Paulo de Futebol no mesmo ano.

Publicidade

No entanto, apesar de ter sido integrado ao elenco profissional, o vínculo do atleta foi encerrado em 2019, foi emprestado ao Confiança, e, logo em seguida, foi para o Anápolis, em 2020. O Altos está na oitava colocação da tabela na Série C, com sete pontos. No próximo sábado, o Jacaré enfrenta o Santa Cruz, às 17h, no Albertão, em Teresina.