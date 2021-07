Marcelo Chamusca ainda busca a melhor formação do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 09:00

Alagoas - Após empatar com o Avaí, em Santa Catarina, o Botafogo tem mais um compromisso fora de casa pela Série B. Nesta terça-feira, o Glorioso vai enfrentar o CRB, em Alagoas. A partida vai ocorrer às 21h30, no Estádio Rei Pelé.

As duas equipes encontram-se com pontuações semelhantes na competição. O CRB, que está em quinto lugar, tem 14 pontos, enquanto o Botafogo, tem dois a menos, e ocupa a nova posição. O Glorioso tem um jogo a menos e em caso de vitória no confronto direto, irá ultrapassar o clube alagoano.

A equipe comandada por Marcelo Chamusca busca estabilidade na competição. Sem perder há dois jogos, o Botafogo quer vencer para aumentar a sequência positiva na Série B e se aproximar ainda mais do G-4 da competição.

O Glorioso deverá ir para campo com: Douglas Borges; Daniel Borges, Kanu, Gilvan e Rafael Carioca; Chay, Luís Oyama e Pedro Castro; Ronald, Rafael Navarro e Diego Gonçalves