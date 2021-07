Botafogo e Vasco estão disputando a Série B - Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 19:50

Rio - O desempenho de Botafogo e Vasco na Série B tem deixado a desejar. Durante o programa "Troca de Passes" do último sábado, no SporTV, o comentarista Roger Flores fez duras críticas aos dois times cariocas e afirmou que eles terão dificuldades no restante do ano.

"Os três times vão sofrer demais, ainda estão muito feios, tanto Botafogo, quanto Cruzeiro e Vasco. O torcedor não consegue enxergar num futuro próximo, virada de turno, três times bem treinados, encaixados, buscando o acesso. Acho que vão sofrer bastante até lá", disse Roger.

Atualmente, o Vasco ocupa a 6ª colocação da Série B, com 13 pontos. Já o Botafogo aparece em 9º, com 12, mas um jogo a menos.