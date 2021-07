Argentino Cano é esperança de gols para aliviar a situação do Cruzmaltino e do técnico Cabo - Rafael Ribeiro/Vasco

Argentino Cano é esperança de gols para aliviar a situação do Cruzmaltino e do técnico Cabo Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 16:09

Rio - O atacante German Cano voltou a ser especulado para deixar o Vasco. Desta vez, segundo o jornalista argentino Jorge Baravelle, quem está interessado em tirar o jogador de São Januário é o Galatasaray, da Turquia.

O interesse do time turco em Cano seria por conta do mal momento que vive o atacante Falcao García. A chegada do argentino seria para brigar pela posição com o colombiano e a ideia dos turcos é atacar já nesta janela.

Apesar do interesse, será difícil tirar Cano do Vasco. O atacante já deixou claro que não pretende sair do Vasco e chegou a externar o desejo de encerrar sua carreira no Cruzmaltino.