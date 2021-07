Artilheiro do Vasco na Série B, com três gols, Cano é o principal trunfo de Marcelo Cabo para buscar a vitória contra o Confiança - Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 08:30

Rio - Com aproveitamento de 41,7% na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco ainda não convenceu o torcedor de que a caminhada de volta à elite será sem sofrimento. Em nono lugar, com dez pontos, cinco do G-4, em oito rodadas, o Cruzmaltino, que soma mais derrotas (quatro) do que vitórias (três), tentará se equilibrar na gangorra a partir do confronto com o Confiança, neste sábado, às 16h30, em São Januário.

Com cinco jogadores suspensos - Bruno Gomes, Juninho, Galarza, Morato e Léo Jabá -, Marcelo Cabo tem um novo quebra-cabeças para montar, mas ganha três peças para o duelo na Colina. Além de Marquinhos Gabriel, poupado na derrota para o Goiás, Riquelme e Zeca voltam a ser opção. Os dois laterais foram liberados da viagem para Goiânia devido ao falecimento de dois de seus familiares.

Artilheiro do Vasco na Série B, com três gols, Cano, mais uma vez, é a esperança da torcida na conquista de um resultado positivo contra o Confiança. Após susto dado em Goiânia, quando deixou o jogo com dores na coxa depois de receber um tostão numa dividida, o atacante argentino tem presença mais do que confirmada na Colina. No entanto, com uma nova configuração no ataque.

Com Morato e Léo Jabá suspensos, Marquinhos Gabriel, MT e Gabriel Pec são as principais opções ofensivas para municiar o camisa 14. No meio de campo, Michel deve herdar a vaga de Bruno Gomes, expulso contra o Goiás. Portanto, o Cruzmaltino deve entrar em campo com a seguinte formação: Vanderlei, Léo Matos, Ernando, Leandro Castan e Zeca; Michel, Andrey, Marquinhos Gabriel e MT; Gabriel Pec e Cano.