Gabriel Pec é uma das quatro novidades na escalação do Vasco para encarar o Confiança - Divulgação/Vasco

Gabriel Pec é uma das quatro novidades na escalação do Vasco para encarar o ConfiançaDivulgação/Vasco

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 15:44

Rio - Em nono lugar na Série B do Campeonato Brasileiro, com dez pontos, cinco do G-4, em oito rodadas, o Vasco conta com a volta do experiente trio formado por Zeca, Michel e Marquinhos Gabriel para se recuperar da derrota para o Goiás no confronto com o Confiança, neste sábado, às 16h30, em São Januário. Com Morato e Léo Jabá, suspensos, Gabriel Pec ganhará uma nova chance ao lado de Germán Cano.

Além dos dois atacantes, Bruno Gomes, Juninho e Galarza também cumprirão suspensão na rodada. Com Zeca à disposição, MT deixa a lateral esquerda para jogar na posição de origem. Ele auxiliará Marquinhos Gabriel, que volta no lugar de Sarrafiore. Enquanto Michel herda a brecha no meio de campo.

Publicidade

Portanto, o Vasco entra em campo com a seguinte formação: Vanderlei, Léo Matos, Ernando, Leandro Castan e Zeca; Michel, Andrey, Marquinhos Gabriel e MT; Gabriel Pec e Cano.



Com aproveitamento de 41,7% na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco ainda não convenceu o torcedor de que a caminhada de volta à elite será sem sofrimento. Com mais derrotas (quatro) do que vitórias (três), a equipe busca o equilíbrio para tentar deslanchar na competição.