Eufórico, André é cercado pelos companheiros na comemoração do primeiro gol pelo Tricolor, que garantiu a vitória no Fla-FluLucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 17:59 | Atualizado 04/07/2021 18:23

São Paulo - Com o Maracanã e o Nilton Santos cedidos à Conmebol para a disputa da Copa América, o mais tradicional clássico carioca, o Fla-Flu teve um sotaque paulista neste domingo. A Neo Química Arena foi o palco da vitória tricolor, por 1 a 0, no duelo de número 438 da história entre os clubes. Com a vitória na nona rodada do Campeonato Brasileiro, o Flu encerra um jejum de quatro jogos na competição e sobe sobe seis posições: sétimo, com 13 pontos. O Fla, com 12, é o oitavo.

À vontade na capital paulista, o Flamengo se sentiu em casa no estádio do Corinthians. Com o controle da posse de bola, empilhou chances ao longo do primeiro tempo. Com ótima atuação de Luccas Claro e Nino, o Tricolor, à espera do contra-ataque perfeito, resistiu bem a pressão. Marcos Felipe, exigido nas finalizações à queima-roupa de Bruno Henrique e Michael, contou com a sorte na cabeçada de Gustavo Henrique, que explodiu no travessão, após o cruzamento de Vitinho.

Mesmo isolado, Fred teve uma boa chance de cabeça, defendida sem muito esforço por Diego Alves, mas foi Caio Henrique, com muita movimentação e velocidade, que incomodou mais a defesa do rubro-negra, que contou com Rodrigo Caio ao lado de Gustavo Henrique. De volta ao meio de campo, Willian Arão se destacou pela eficiência no desarme e agilidade na saída de bola, principalmente acionando Michael, outro que infernizou a defesa tricolor.

O panorama de domínio do Flamengo não se repetiu no segundo tempo. Roger Machado foi assertivo nas mudanças. A entrada de Nenê, Lucca e Luiz Henrique mudaram a dinâmica tricolor, que, com uma postura mais agressiva, não apenas equilibrou as ações ofensivas, como teve chances reais de abrir o placar. Com duas difíceis defesas, nas finalizações de Luiz Henrique e Lucca, Diego Alves evitou o pior.

Muito seguros, Nino e Luccas Claro deram conta do recado e administraram a pressão do Flamengo, limitado pela péssimo desempenho técnico de Bruno Henrique, que errou quase tudo o que tentou. O castigo veio quase nos acréscimos e merecida. Nenê iniciou a jogada, que terminou com a assistência de Luiz Henrique, que rolou para André, livre de marcação, fazer o gol da vitória, aos 45 minutos.

FLAMENGO X FLUMINENSE

Local: Neo Química Arena

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Gols: 2º tempo - André (45 minutos)

Cartões amarelos: João Gomes e Vitinho; Nino

Cartões vermelhos: -

Público: Jogo com os portões fechados



Flamengo: Diego Alves, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio e Filipe Luís; William Arão, João Gomes (Rodrigo Muniz) e Vitinho (Thiago Maia); Michael (Max) Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Rogério Ceni.



Fluminense: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; Yago, Martinelli (André) e Cazares (Nenê); Caio Paulista (Luiz Henrique), Gabriel Teixeira (Kayky) e Fred (Lucca). Técnico: Roger Machado