Roger Machado e Rogério Ceni: Apenas um conquistará o terceiro título estadual seguidoArte O Dia com fotos de MAILSON SANTANA/FLUMINENSE e Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 09:00

Rio - Pouco mais de um mês após decidirem o Estadual, Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, às 16 horas. O Rubro-Negro vive momento melhor, apesar da irregularidade neste começo do torneio, enquanto o Tricolor vem pressionado, após sofrer uma goleada para o Athletico-PR.

A partida irá acontecer longe do Rio por escolha do mandante. Com o Maracanã entregue para a disputa da Copa América, o Rubro-Negro optou por levar a partida para São Paulo. Ceni terá os desfalques dos atletas que estão disputando o torneio sul-americano e também o de Diego Ribas, lesionado.

Já o Fluminense busca contra o maior rival uma vitória para acalmar os ânimos. No confronto diante do Furacão, o Tricolor teve um apagão e acabou goleado. O ponto positivo foi Fred, que voltou a marcar e se tornou o terceiro maior artilheiro da história do Brasileirão com 153 gols.

A temporada de 2021 é bem diferente para Flamengo e Fluminense. O Fla-Flu será o único clássico carioca da Série A já que Vasco e Botafogo estão disputando a Segundona. O Rubro-Negro e o Tricolor ainda podem se enfrentar na Copa do Brasil e na Libertadores.