Cria do Vasco, Paulinho, que atualmente defende o Bayer Leverkusen, é uma das apostas de Jardine em TóquioDivulgação/CBF

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 19:56

São Paulo - Reinier é o sexto 'reforço' da seleção olímpica. Cria do Flamengo, o meia-atacante, que atualmente defende o Borussia Dortmund, se apresentou neste sábado em São Paulo, onde o técnico André Jardine iniciou na quinta-feira a preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, com atividades no CT do Palmeiras.

Além de Reinier, já se apresentaram os zagueiros Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Diego Carlos, do Sevilha, e os atacantes Antony, do Ajax, Paulinho, do Bayer Leverkusen, e Matheus Cunha, do Hertha Berlim. Os convocados que jogam no Brasil se juntarão ao grupo a partir da próxima quinta-feira, enquanto os que atuam na Europa se apresentarão diretamente em Doha, no Catar, onde Jardine comandará a segunda e última etapa da preparação antes do embarque para o Japão.

Como a Fifa aumentou o limite de inscritos de 18 para 22, o Brasil ganhou mais opções após o veto dos clubes em liberar Gerson (Olympique de Marselha), Pedro (Flamengo) e Malcom (Zenit). O volante Douglas Augusto, do PAOK, da Grécia, ganhou uma chance com as vagas extras.

Confira os 22 convocados para a seleção olímpica:



Goleiros: Santos (Athletico-PR), Brenno (Grêmio) e Lucão (Vasco)

Laterais: Daniel Alves (São Paulo), Gabriel Menino (Palmeiras), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Abner (Athletico)

Zagueiros: Gabriel Magalhães (Arsenal), Nino (Fluminense), Diego Carlos (Sevilla) e Bruno Fuchs (CSKA)

Meio-campistas: Douglas Luiz (Aston Villa), Bruno Guimarães (Lyon), Douglas Augusto (PAOK), Claudinho (Red Bull Bragantino), Matheus Henrique (Grêmio) e Reinier (Borussia Dortmund)

Atacantes: Matheus Cunha (Hertha Berlim), Martinelli (Arsenal), Antony (Ajax), Paulinho (Bayer Leverkusen) e Richarlison (Everton)