O jogador MT do Vasco comemora gol durante a partida entre Vasco e Confiança, válida pela Série B do Campeonato Brasileiro no estádio São Januário no Rio de Janeiro, RJ. neste sábado (03). - ESTADÃO CONTEÚDO

O jogador MT do Vasco comemora gol durante a partida entre Vasco e Confiança, válida pela Série B do Campeonato Brasileiro no estádio São Januário no Rio de Janeiro, RJ. neste sábado (03).ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 18:25

Rio - O Vasco fez o famoso "feijão com arroz" para vencer o Confiança, na tarde deste sábado, em São Januário. Mesmo sem uma atuação brilhante, o Cruzmaltino conseguiu três pontos importantes para a sequência da Série B. MT fez o único gol da partida.

As duas equipes fizeram um início de partida equilibrado, mas com pouco brilho técnico. Porém, o Vasco conseguiu ser mais eficiente e abriu o placar aos 13 minutos. Gabriel Pec fez boa jogada, arrancou e tocou para Marquinhos Gabriel, que encontrou MT livre para bater cruzado de perna esquerda e marcar.

Publicidade

O gol no início, porém, parece ter feito o Vasco relaxar. O Cruzmaltino não conseguiu mais criar e viu o Confiança ter as melhores oportunidades. O goleiro Vanderlei foi obrigado a fazer duas boas defesas: uma em chute de longe de Daniel Penha e outra após boa batida de Álvaro após o rebote. O Cruzmaltino ainda contou com a sorte para ir ao intervalo em vantagem quando Gustavo Ramos pegou mal na bola dentro da área e, em outro lance, Hernane se esticou, mas não conseguiu empurrar para as redes.

O time sergipano ainda ficou na bronca com a arbitragem na primeira etapa. Álvaro recebeu um pisão de Zeca dentro da área, mas Rodrigo Batista Raposo não marcou pênalti. Após o lance, o meia precisou ser substituído.

Publicidade

Na volta dos vestiários, o Vasco tentou mudar de postura e quase ampliou a vantagem logo no começo. Logo aos 7 minutos, Cano recebeu bom passe de Figueiredo, que entrou no segundo tempo, dentro da área, mas bateu mal e viu a bola subir demais, passando longe do gol do Confiança.

Apesar de ainda não fazer uma partida brilhante, o time de Marcelo Cabo passou a ter mais a bola e administrar sua vantagem. Mesmo sem criar grandes chances, o Cruzmaltino pouco foi ameaçado pelo adversário no segundo tempo e não teve maiores dificuldades para segurar o resultado.

Publicidade

Com a vitória, o Vasco chegou a 13 pontos na Série B. A equipe carioca volta a campo na próxima sexta-feira, às 19h, em São Januário.

VASCO X CONFIANÇA

Publicidade

Local: São Januário

Árbitro: Rodrigo Batista Raposo

Publicidade

VASCO: Vanderlei, Léo Matos, Ernando, Leandro Castan e Zeca; Michel (Figueiredo), Andrey (Miranda), MT (Arthur) e Marquinhos Gabriel (Sarrafiore); Gabriel Pec (Caio Lopes) e Germán Cano. Técnico: Marcelo Cabo.

CONFIANÇA: Rafael Santos, Marcelinho, Nirley, Victor Sallinas e João Paulo; Gilberto (Bruno Sena), Álvaro (Ítalo) e Daniel Penha (Renan Areias); Gustavo Ramos (Robinho), Neto Berola e Hernane (Alex Henrique). Técnico: Rodrigo Santana

Publicidade

Cartões amarelos: MT e Zeca (VAS); Rafael Santos, Nirley e Gustavo Ramos (CON)

Gol: MT (13' do 1ºT) (VAS)