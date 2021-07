O jogador MT do Vasco comemora gol durante a partida entre Vasco e Confiança, válida pela Série B do Campeonato Brasileiro no estádio São Januário no Rio de Janeiro, RJ. neste sábado (03). - ESTADÃO CONTEÚDO

O jogador MT do Vasco comemora gol durante a partida entre Vasco e Confiança, válida pela Série B do Campeonato Brasileiro no estádio São Januário no Rio de Janeiro, RJ. neste sábado (03).ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 19:04

Rio - Mesmo com uma atuação sem brilho, o Vasco conseguiu vencer o Confiança por 1 a 0, na tarde deste sábado, em São Januário. Na saída de campo, o volante Andrey admitiu que a equipe tem deixado a desejar, mas destacou o empenho do time.

"Estamos devendo um pouco atuação na Série B, mas creio que a equipe está em constante evolução. É uma vitória para dar confiança. Temos que nos controlar, nos dar mais e ser protagonistas na Série B. Precisamos engrenar uma sequência de vitórias por atuações melhores. Nos cobramos no vestiário", declarou o jogador ao Premiere.

Com a vitória, o Vasco chegou a 13 pontos na Série B. A equipe carioca volta a campo na próxima sexta-feira, às 19h, em São Januário.