Thiago Maia - Alexandre Vidal/Flamengo

Thiago Maia Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 00:00

Ninguém é insubstituível. Mais cedo ou mais tarde, as coisas se acomodam e chegam aos seus lugares, o duro é saber esperar. A torcida do Flamengo anda ansiosa, preocupada com a solução que Ceni vai encontrar para a falta de Gerson, ponto de equilíbrio entre as linhas, que mandou um "au revoir" e foi para a França atrás do ouro. A preocupação é natural, porque se trata da saída do melhor entre os melhores da equipe. Mas para tudo tem solução, até o que não tem solução está solucionado. Everton Ribeiro, Gabigol e Isla em breve estarão de volta, Thiago Maia (foto) pegará ritmo e a equipe crescerá. É possível que a galera rubro-negra sofra sustos. O Fluminense vem de uma traulitada de 4 a 1 que sacudiu o palanque, com Roger questionado e a torcida furiosa — uma vitória no Fla-Flu seria um remédio para acalmar os ânimos. O empate talvez seja o resultado menos traumático, capaz de manter o ambiente respirável para ambos.





Publicidade

COM DOR

O Brasil passou dificuldades, jogou com dez todo o segundo tempo, mas venceu o Chile por 1 a 0, com gol de Lucas Paquetá, na sexta-feira à noite, no Estádio Nilton Santos, pela Copa América. A expulsão de Gabriel Jesus, que deu um "cheira pra tu ver" atingindo em cheio o rosto de Mena com a sola da chuteira, aumentou as dificuldades, tornando o jogo dramático por ser eliminatório. O Chile teve um gol bem anulado por impedimento. O técnico Tite gostou do que viu e, de fato, nas circunstâncias, a seleção brasileira correspondeu.

Publicidade

PEDALADAS

Publicidade

O técnico Tiago Nunes pede paciência dizendo que o Grêmio está em fase de transição. Com só 2 pontos em 18 disputados no Campeonato Brasileiro, a galera espera que a transição não seja da elite para a Segundona.

Juntando os cartões amarelos e vermelhos que os jogadores do Vasco estão recebendo, dá para fazer um baralho.

Publicidade

A pandemia se agrava na Argentina ameaçando jogos da Libertadores.

Publicidade

BOLA DENTRO

A seleção italiana é a que mais me agrada nesta edição da Eurocopa. Equipe coesa, forte ofensiva e defensivamente, comprometida com a missão. Azzurra voando.

Publicidade

BOLA FORA

Publicidade

Quem diria, Gabriel Jesus, com aquela carinha, dando voadora em chileno em jogo eliminatório da Copa América. Quem gostou foi Gabigol, que ganhou vaga no próximo.