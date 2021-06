Jogadores da Dinamarca e da Finlândia pedem socorro médico - AFP

Por Washington Rodrigues

Publicado 14/06/2021 04:00

O que aconteceu com Cristian Eriksen, da Seleção da Dinamarca, que caiu em campo durante jogo com a Finlândia pela Eurocopa vítima de mal súbito, é mais comum do que se imagina, acontece com atletas de fim semana, peladeiros, corredores eventuais. Na prática do esporte de alta performance todos estão sujeitos e suas vidas dependem da rapidez com que são atendidos e por quem. No futebol a Fifa recomendou que em todos os jogos estejam disponíveis malas com equipamento necessário, incluindo desfibriladores e que nos estádios estejam médicos e pessoas capazes de fazer o primeiro atendimento. Por aqui deveria ser equipamento obrigatório nas ambulâncias destacadas para os jogos. Por ser um esporte de choque e alta tensão emocional durante hora e meia e em diversas condições climáticas, o futebol oferece riscos maiores, mas todo atleta, independente do esporte, está sujeito a uma surpresa como essa do Eriksen.







ESTATÍSTICA

Clubes deveriam adotar como norma fazer contratos com treinadores por temporada e multa estabelecida de pagamento do restante. Trabalhou quatro meses do contratado de doze, teria direito ao restante. Para os que se amarram em estatísticas, procurem levantar quantos técnicos fizeram contratos de dois anos ou mais e chegaram ao final nos últimos 20 anos. De quebra, levantem a fortuna que os clubes perderam nas rescisões.







PEDALADAS

Do Miguel Ramirez quando assumiu o Inter: "Futebol é espetáculo, povo paga para se divertir". Nessa ele acertou, empate com Sport, goleado pelo Fortaleza, eliminado pelo Vitória, a torcida do Grêmio nunca se divertiu tanto.

Médico da Dinamarca, Morten Boesen, disse que Eriksen tinha partido e a presteza e habilidade dos atendentes o ressuscitaram.







BOLA DENTRO

Flamengo vence o América MG por 2 x 0 no Maracanã com destaque para atuação de Gerson em ritmo de despedida, serão no máximo três jogos até a partida para o Olympique.

BOLA FORA

São Paulo perdeu para o Atlético MG por 1 x 0 fechando a terceira rodada sem vitória. Um empate e duas derrotas. Campeonato está só começando, mas a galera esperava mais.