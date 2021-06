Morata celebra o gol que marcou na prorrogação e que ajudou a Espanha a bater a Croácia na Eurocopa - AFP

Morata celebra o gol que marcou na prorrogação e que ajudou a Espanha a bater a Croácia na EurocopaAFP

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 00:00

Quem acompanha a Eurocopa deve ter percebido grande diferença na dinâmica do jogo. Enquanto por aqui insistimos na posse de bola, jogo horizontal, toques laterais, imaginando que enquanto estivermos com ela o adversário não oferecerá riscos, por lá os caras jogam na vertical, atacando e defendendo de forma intensa. Claro que isso acontece basicamente quando adversários se equivalem no que denominei como Brigas de Cachorro Grande. No quesito emoção, Croácia x Espanha e Suíça x França foram dois jogos épicos, com 14 gols fora os pênaltis. Mesmo os torcedores vencidos se sentiram recompensados. Vale destacar que não falo de novidades táticas e sistemas mirabolantes. Falo de entrega, emoção, vibração, espetáculo. O futebol praticado pelas grandes equipes europeias é vapt-vupt, vão de área a área em segundos, enquanto por aqui abusam dos irritantes toques laterais, futebol lento, songamonga, lengalenga.





Publicidade

CASTIGO

Nas decisões por pênaltis é bem comum os treinadores deixarem o mais experiente, o cobra da equipe, como o quinto batedor. Acham que, por ser o jogador mais experiente, terá a tranquilidade necessária para definir a disputa. Nem sempre a estratégia dá certo, muitas vezes o último cobrador nem bate. Na Arena Nacional de Bucareste, a França foi eliminada nas oitavas de final da Eurocopa pela Suíça porque Mbappé, o grande astro da equipe, perdeu o quinto e decisivo pênalti tirando sua equipe da competição.

Publicidade

PEDALADAS

Publicidade

Os clubes que compõem atualmente a Primeira Divisão e que defendem a criação da nova Liga dependem da definição do quadro político na Confederação Brasileira de Futebol. Se não estiverem alinhados com a entidade, será difícil o projeto parar em pé.

O Vasco tem jogo difícil esta noite, com o Goiás, fora de casa. Precisa vencer para alcançar e manter média mínima de 1,7 pontos, que garante volta à elite do futebol brasileiro.

Publicidade

BOLA DENTRO

Publicidade

Campanha do Red Bull Bragantino, com nove jogos, sete vitórias e dois empates, não me surpreende. Isso é só o início de um trabalho em parceria que tem tudo para crescer muito.

Publicidade

BOLA FORA

Olímpiada de Tóquio na porta e não vi e nem ouvi entrevistas com infectologistas sobre riscos de contaminação durante o evento. Parece que o vírus só ataca na Copa América.