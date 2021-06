Jô usou chuteira verde pelo Corinthians - Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Por MH

Publicado 23/06/2021 00:00

O futebol está passando por fase tão difícil que, mesmo depois de dezenas de jogos das duas divisões do Brasileirão, Copa América e até Eurocopa, o noticiário esportivo ficou focado nas escapadas noturnas dos jogadores do Palmeiras e nas chuteiras verdes do atacante Jô (foto), do Corinthians. Os assuntos salvaram os programas de debates esportivos, nos casos dos perdidos na noite discutindo as diferenças entre casas noturnas, cassinos, restaurantes e festas clandestinas e, no caso do atacante Jô, a cor de suas chuteiras. Corintianos furiosos porque verde, nas suas dependências, só o gramado e assim mesmo por enquanto. Especialistas em calorimetria foram acionados para opinar porque o fabricante afirmou que são azuis. Imagino que a solução venha através de perícia técnica. É importante lembrar que a bola existe e ainda rola. O Brasil de Neymar jogará esta noite no Estádio Nilton Santos, com a Colômbia, pela Copa América.

HORA DO ADEUS PARA GERSON

Flamengo e Fortaleza, nesta noite, no Maracanã, marcará a despedida do meio-campista Gerson, que chegou de mansinho depois de passagem pela Europa, ganhou seu espaço, fechando o ciclo como o mais importante jogador num elenco de estrelas. Não acho que tenha feito boa escolha do ponto de vista técnico, mas, se financeiramente atendeu as suas necessidades e ambições, que tenha sorte e paciência no convívio com o técnico argentino Sampaoli no Olympique de Marselha.

PEDALADAS

O técnico uruguaio Diego Aguirre assume o Internacional com a promessa de transformar o que sobrou do espanhol Miguel Ángel Ramírez, demitido no dia 11, numa equipe competitiva e ganhadora. Vai ter um trabalhão.

Silvinho começa a ser cobrado no Corinthians. Galera não quer saber de explicações, quer resultados.

No Grêmio, Tiago Nunes também sente cheiro de borracha queimada. Vidinha difícil a dos professores.

BOLA DENTRO

Hulk tem razão ao reclamar que árbitros não dão faltas e ainda aplicam cartão alegando que, por ser forte, não deveria cair. Golias era maior e olha o que Davi fez com ele.

BOLA FORA

Jogos de Tóquio com público nas arenas sem necessidade de testes, mesmo contra opiniões técnicas de autoridades sanitárias e apoio irrestrito dos intere$$ados.