Flamengo X Bragantino - Campeonato Brasileiro - 19-06-2021 - Foto - Alexandre Vidal/Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Flamengo X Bragantino - Campeonato Brasileiro - 19-06-2021 - Foto - Alexandre Vidal/FlamengoAlexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 00:00

O Red Bull Bragantino manda avisar a quem interessar possa que entrou na festa para comer, beber, dançar com a mais bonita e não tem medo de cara feia. Vale destacar que o ambicioso projeto montado com a parceria entre a Red Bull e o clube de Bragança Paulista ainda está em construção. No ano passado, os resultados foram bons e, neste ano, tendem a melhorar. Um bom recado foi passado no sábado, na vitória sobre o Flamengo por 3 a 2, mesmo desfalcado de Claudinho, seu principal jogador. Verdade que, em termos de desfalques, o Flamengo sofreu mais, sem Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Pedro, mas a vitória sobre o atual campeão e um dos favoritos, dentro do Maracanã, foi épica e emblemática. Não sei até onde o Red Bull Bragantino poderá chegar, mas aposto que fará fumaça na competição, podendo mesmo tomar lugar de alguns dos papões na classificação final deste Brasileirão. Fiquem ligados, Zebra Alada promete fazer estragos.

Publicidade

GALO FORTE

O Atlético-MG sempre esteve na primeira linha entre os grandes clubes brasileiros. Quem não se lembra da genialidade de Reinaldo, a segurança de Toninho Cerezo, a inteligência e as bombas mortais de Eder? Neste ano, já veremos um Atlético mais forte, brigando por título, mas os caras querem ainda mais para o Galo. O presidente Sérgio Coelho, que tomou posse em janeiro, tem metas bem ambiciosas. Entre elas, ele deseja que o time mineiro tenha um elenco forte e capaz de dominar o futebol no continente. Quem viver verá.

Publicidade

PEDALADAS

Publicidade

O Vasco vence o CRB por 3 a 0 e respira. A Polícia tenta identificar o dono do drone que sobrevoou o campo com mensagens de ameaças aos jogadores, no sábado, em São Januário.

O volante Paulinho, ex-seleção brasileira, se desliga do Guangzhou Evergrande, da China, e está disponível no mercado.

Publicidade

O Internacional fecha com Diego Aguirre para tentar consertar o brinquedo que Abel montou e Ramirez destruiu.

Publicidade

BOLA DENTRO

Mesmo na derrota para o Red Bull Bragantino, Rodrigo Muniz foi destaque no Flamengo com dois gols, um de bicicleta. Muniz é reserva do reserva e ainda assim faz a diferença.

Publicidade

BOLA FORA

Publicidade

Palmeiras ganha suando por 2 x 1 do América com gol no fim e Abel Ferreira diz que, se a bola não entrasse, seria criticado. Esse cara está se revelando um mala sem alça.