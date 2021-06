Por O Dia

Seleção Brasileira, invicta e já classificada para a próxima etapa da Copa América, jogará com o Equador fechando a primeira fase no que será o 58º jogo com Tite no comando com excelente retrospecto. Nos 57 jogos realizados sob seu comando a Seleção obteve quarenta e três vitórias, dez empates e apenas quatro derrotas em cinco anos. O trabalho é reconhecido como o melhor desde os tempos de Zagallo, ma o próprio treinador está preocupado com a falta de intercâmbio com seleções europeias. Tite sabe que tem a melhor equipe do continente, que vai se classificar com folga para a Copa do Mundo de 2022 no Catar, mas gostaria de antes medir forças com algumas das grandes potências, mas sabe que não será possível. A seleção entrará no Mundial catalogada entre as favoritas como nas edições anteriores, muito mais pelo seu passado, o que acaba sedo um peso a mais. Tite tem razão por estar preocupado porque vai encarar pedreira.

OLHO NELES

Sétima rodada do Brasileirão começa com Red Bull Bragantino invicto e na liderança o que não me surpreende. O trabalho realizado sinaliza que em curto espaço de tempo o clube subirá a prateleira onde se aboletam os chamados papões. Seus últimos resultados derrotando Flamengo e Palmeiras, 3 x 2 e 3 x 1, metendo seis gols na dupla sem Claudinho, seu principal jogador, mostra que os caras não estão brincando. Olho na Zebra Alada.

PEDALADAS

Grêmio disputou 12 pontos e ganhou um no empate com Santos. Depois do jogo Thiago Nunes disse que a equipe está no caminho certo. Faltou dizer para onde.

Chilique do Pedro ao ser substituído por Muniz no jogo com Fortaleza não foi pior do que Gabigol fez algumas vezes, quando substituído pelo próprio Pedro. A reação do técnico Ceni é que foi diferente.

BOLA DENTRO

Aos 36 anos Cristiano Ronaldo segue dando show de competência. O cara parece determinado a lutar contra o tempo esticando a carreira sem baixar o nível técnico.

BOLA FORA

Se o e o arbitro Leandro Voaden anotou todas ofensas e ameaças que ouviu depois da vitória do Ceará sobre o Atlético por 2 x 1, técnico Cuca vai passar bom tempo em casa.