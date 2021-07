Toguro já gravou com Falcão para o Youtube - Reprodução

Publicado 04/07/2021 19:09

Rio - O youtuber Tiago Toguro revelou que tentou emplacar um projeto para jogar no Vasco. Em um vídeo publicado em seu canal no Youtube, ele revelou que chegou a levar a proposta ao clube para tentar uma parceria de marketing.

“Eu chamei o Vasco para uma parceria. Os caras me mandaram até meião, só que eu fui além. Eu falei: ‘Mano, não tem como eu entrar faltando 5 minutos para acabar o jogo, no segundo tempo’. Eu tenho as mensagens aqui. Imagina, ‘parça’? O meu projetinho vai longe. Eu mando mensagens para diversos jogadores de futebol. Mas com o Vasco foi extenso. Eu estava nas ideias com o Vasco, xavecando. Imagina, Toguro jogador do Vasco? O marketing? A torcida? Mansão Maromba em peso?”, disse Toguro.

Toguro participou da Supercopa Desimpedidos no ano passado e já gravou com nomes como Falcão e Vampeta. O projeto para jogar no Vasco lembra o que foi feito por Cartolouco, que disputou o Campeonato Carioca pelo Resende.