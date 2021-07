Marcelo Cabo 33 - Dilvulgação

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 11:25

Rio - A vitória sobre o Confiança com o placar magro de 1 a 0 foi suada, mas teve um grande impacto para o Vasco na tabela da Série B. A atuação não foi das mais convincentes e o treinador Marcelo Cabo sabe disso. O técnico comemorou o triunfo, mas fez ressalvas, apesar da terceira vitória seguida como mandante.

"A competição tem um DNA próprio. Você vai enfrentar o Confiança e pega uma equipe bem treinada, jogadores experientes, e nos trazem dificuldades. Vencemos o CRB por 3 a 0, mas isso é exceção, não é uma regra, pela competitividade", explicou Cabo, antes de completar.

"Entendo que estivemos aquém da expectativa de todos. Estivemos aquém tecnicamente. Nos desorganizamos no primeiro tempo, melhoramos depois. Um fator determinante para não termos a intensidade que eu gostaria foi o fato de ter sido o quarto jogo em nove dias, além dos desfalques. O importante é que conquistamos a terceira vitória consecutiva em casa e encostamos no pelotão da frente do campeonato. Precisamos ser competitivos, não sofremos gols, que é uma meta, mas precisávamos de mais para aumentar o placar. Agora, temos uma semana de trabalho para recuperar os atletas. O importante é que saímos com a vitória", finalizou o treinador.

O resultado fez com que o Vasco pulasse para a sexta colocação na Série B, com 13 pontos. Na próxima rodada o Cruzmaltino tem um confronto direto pelo G-4. Na sexta-feira, o clube carioca recebe em São Januário o Sampaio Corrêa, que está em quarto lugar na tabela.