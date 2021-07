Martinelli abraça o amigo André, que decidiu o Fla-Flu, em São Paulo, aos 45 do segundo tempo - Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 18:51

São Paulo - Com fama de 'carrasco' do Flamengo na base, André foi o inesperado herói do Fla-Flu disputado na tarde deste domingo, em São Paulo. Integrante da 'Geração de Ouro' de Xerém, o volante entrou em campo aos 40 minutos do segundo tempo e, aos 45, marcou o primeiro gol como profissional que decidiu o clássico na Neo Química Arena. O gol que decretou a vitória, por 1 a 0, no 438 duelo entre os clubes jamais será esquecido pela joia.

"É um dia para nunca ser esquecido. Muito feliz por ter entrado no finalzinho e ter feito o gol, meu primeiro como profissional. Felicidade dobrada. É agradecer todo mundo, minha família que sempre esteve comigo. Sem palavras", disse André, em entrevista à 'TV Globo' ao fim do jogo.

A emoção de André foi um retrato da mudança de postura do Fluminense no segundo tempo. Mais vibrante, o Tricolor cresceu após as mexidas de Roger Machado e superou o domínio imposto pelo Flamengo no início para confirmar a vitória, que encerrou um jejum de quatro rodadas no Campeonato Brasileiro. Martinelli, que terminou o clássico com um dos melhores em campo, parabenizou o amigo André pela tarde iluminada em São Paulo.

"A gente trabalhou muito focado essa semana. Sabíamos que merecíamos essa vitória. O time todo trabalhou. Muito feliz pelo André pelo gol. Ele sempre fazia gol na base contra o Flamengo. A estrela dele brilhou. Isso aqui representa toda a nossa equipe que trabalhou muito. Merecemos esse placar", destacou Martinelli.