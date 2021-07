Nenê - Daniel Castelo Branco

Publicado 04/07/2021 11:58

Rio - Visando o clássico deste domingo contra o Flamengo, Roger Machado, treinador do Fluminense, deve promover mudanças no time titular. Com os retornos de Samuel Xavier e Caio Paulista, o treinador montou o meio de campo com Cazares, Martinelli e Yago, deixando assim Nenê de fora.

A provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Cazares; Caio Paulista, Biel e Fred.

A surpresa é apenas a saída de Nenê, tendo em vista que os retornos de Samuel e Caio eram esperados. A dupla é titular absoluta no lado direito tricolor, como lateral e ponta, respectivamente.

O clássico será na NeoQuimica Arena, em São Paulo, já que o Maracanã está com a Conmebol para a realização da final da Copa América. A partida será às 16h deste domingo e é válida pela nona rodada do Brasileirão.