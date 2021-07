Marlon - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Publicado 03/07/2021 10:31

Rio - O lateral-esquerdo, Marlon, ainda não tem um futuro definido no Fluminense. Enquanto aproveita suas férias no Brasil e analisa duas propostas da Europa, o jogador pode acabar sendo aproveitado pelo tricolor. As informações são do site "ge.com".

No momento a diretoria tricolor estuda o melhor a ser feito com o lateral e já discute, internamente, a possibilidade de inscrevê-lo para a disputa da Libertadores. O clube das laranjeiras volta a disputar o torneio sul-americano no dia 13 deste mês, quando enfrenta o Cerro Porteño, no Paraguai.

A janela de transferências só reabre em 1º de agosto, entretanto, o precedente aberto pelo Palmeiras, que conseguiu autorização da CBF para inscrever o atacante Dudu nas oitavas de final, pode ser usado pelo Flu caso decida utilizar de fato o atleta.