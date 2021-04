Rio de Janeiro - 06/11/2019 - Fellipe Bastos do Vasco durante partida contra a equipe do Palmeiras no estadio de Sao Januario valido pelo Campeonato Brasileiro 2019. Foto: Luciano Belford/agencia O Dia Luciano Belford/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 10:00

Rio - Em busca de reforços para a Série B, o Botafogo teve dois jogadores velhos conhecidos do futebol carioca oferecidos. O volante Fellipe Bastos e o meia-atacante Marlone, que defenderam o Vasco, podem pintar no Glorioso. As informações são do portal "Gazeta Esportiva".

Publicidade

Ambos os atletas são empresariados por Carlos Leite. Fellipe Bastos, de 31 anos, teve inclusive passagem pela base do Botafogo. Porém, antes de se profissionalizar, se transferiu para o PSV, da Holanda, em 2007. Além do Cruzmaltino, ele defendeu Grêmio, Corinthians, Sport e Ponte Preta. Na última temporada, esteve no Vasco para a sua terceira passagem.



Revelado na base do Vasco, Marlone era considerado uma grande promessa do Cruzmaltino. Porém, o atleta nunca conseguiu se firmar por onde passou. Ele defendeu Cruzeiro, Fluminense, Sport, Corinthians, Atlético Mineiro, Goiás. Sua última temporada foi pelo no Suwon FC, da Coreia do Sul.